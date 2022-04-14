Украинка и русская понесут крест в Страстную пятницу

Украинка Ирина, медсестра Биомедицинского кампуса в Риме, вместе со своей русской коллегой Альбиной не знали, как им показать свое негативное отношение к войне.

Папа римский Франциск попросил их нести крест во время шествия в Страстную пятницу. На предложение понтифика Ирина и Альбина согласились, не раздумывая, они говорят, что эта война только сплотила их.

Ирина, медсестра с Украины:

— Изо дня в день я переживала за своих близких, моя мама сейчас находится на Украине... Родственники, много друзей, я на связи с ними постоянно. И пытаюсь поддержать их, помочь, как могу. По сей день никто не может поверить, что можно было допустить такую ситуацию, не подумав о людях, об украинском народе, который не хочет покидать свои дома, но в данный момент вынужден.

Альбина, медсестра из России:

— Моя семья... мой отец и мои братья в России. В эти сложные и постыдные времена для человечества, я бы хотела сказать, что я русская и я люблю Украину. Они пытались настроить две страны друг против друга. Неважно, палестинец ты, израильтянин, украинец или русский. Это неправильно, что дети в 21 веке должны укрываться в подвалах и жить в бомбоубежищах. Я русская и я против войны.

Выбор Папы Франциска вызвал недовольство украинского посла при Святом Престоле и главы Украинской грекокатолической церкви. Они сочли эту идею неуместной и даже оскорбительной и потребовали, чтобы в Крестном ходе принимала участие только одна из сторон.

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