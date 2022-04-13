Украинские беженцы в России

Угроза полномасштабных боевых действий на востоке Украины вынуждает мирное население бежать из региона в поисках безопасности. Многие уезжают на запад Украины и в соседние государства, кто-то едет в Россию. По официальным данным российской стороны, в РФ с территории Украины на сегодня прибыли более 700 тысяч человек. Около 20 тысяч сейчас находятся во временных центрах размещения.

Бежавшие из Мариуполя рассказывают:

"16 апреля к нам пришли военные ДНР , сказали, что у нас пять минут на сборы. Нам собирать было особо нечего, в чем мы пришли туда в том и поехали".

"Мы думаем получать гражданство РФ, потому что надо продолжать жить, строить новую жизнь, потому что там мы лишились всего".

Власти Украины утверждают что беженцев в Россию вывозят насильно и потом допрашивают, чтобы выяснить кого они поддерживают.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова утверждает, что насильственного перемещения беженцев нет, люди, по ее словам, сами хотят "укрыться именно в России".

"Массовые депортации, фильтрационные лагеря, постоянная попытка уничтожить всех, кто поддерживает национальную идею. Более 500 тысяч украинцев были перемещены насильно. Просто представьте, как это много", — заявил президент Украины в обращении к парламенту Эстонии.

Тем временем в России готовится ряд поправок , которые позволят передавать украинских детей-сирот в семьи российских граждан. По данным Минросвещения РФ, из Украины прибыли две тысячи детей-сирот. В Киеве заявляют, что такое усыновление станет рушением прав ребенка и международного права.