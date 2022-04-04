Байден требует судить Путина как военного преступника

Владимир Путин должен предстать перед Международным судом по военным преступлениям в связи с действиями российских ВС в Буче. Об этом в понедельник заявил президент США.

Джо Байден также сказал, что будет добиваться введения дополнительных санкций в отношении России. При этом, говоря о произошедшем в украинском городе, он воздержался от употребления слова "геноцид".

Джо Байден, президент США:

"Вы, наверное, помните, как меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. Но мы видели, что произошло в Буче. Это доказывает, что он военный преступник. Мы должны и дальше снабжать Украину оружием, которое ей необходимо для продолжения борьбы. Необходимо собрать все детали, чтобы состоялся настоящий судебный процесс по военным преступлениям. Этот парень жесток. То, что произошло в Буче, вопиюще. И все это видели".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС готов направить на Украину следственные группы, чтобы помочь генпрокурору страны “задокументировать военные преступления". Тот заявил, что из освобождённых от российских ВС районов Киевской области вывезены тела 410 погибших мирных жителей.

Россия продолжает отвергать обвинения в убийствах гражданских лиц на Украине, называя кадры с погибшими, снятые в Буче,"постановкой и провокацией киевского режима".

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