После 7 недель обстрелов и месячной блокады российскими войсками Мариуполь практически полностью разрушен. Власти Украины заявляют о гибели по меньшей мере 20 тысяч гражданских лиц.

Посещая Бучу, Карим Хан, главный прокурор Международного уголовного суда назвал Украину "одним сплошным местом преступления".

"Мы на месте, потому что у нас есть разумные основания полагать, что здесь совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда".

В среду утром представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о сдаче в плен тысячи двадцати шести украинских морпехов в районе металлургического комбината Ильича.Российское телевидение показало кадры с десятками людей, идущих с поднятыми руками.

Официальный Киев опровергает эту информацию и заявляет, что 36-й бригаде удалось прорвать окружение и соединиться с силами полка "Азов". По словам спикера генштаба ВСУ Александра Штупуна, битва за Мариуполь продолжается, а российская армия предпринимает попытки штурма "Азовстали" – одного из очагов сопротивления украинцев.

Ссылаясь на сообщения жителей окраин Мариуполя, мэр Вадим Бойченко указал на случаи применения россиянами неустановленного химического вещества. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала эти высказывания "попыткой очернить российскую армию", подчеркнув, что Россия уничтожила свой арсенал химоружия.

13 апреля ОБСЕ опубликовала доклад независимой миссии, в котором говорится, что если бы Россия соблюдала международное гуманитарное право, число погибших и раненых мирных жителей было бы значительно ниже. Эксперты завершили свою миссию до того, как стали известны случаи массовых убийств в Буче и Бородянке.

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