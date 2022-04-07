Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Россия

Сотни российских военных отказываются воевать на Украине

Access to the comments Комментарии
 Михаил Саленков
Уничтоженная колонна российской военной техники в городе Буча
Уничтоженная колонна российской военной техники в городе Буча   -   Авторское право  Felipe Dana/AP

Сообщения об отказе российских военнослужащих участвовать в спецоперации Кремля на Украине приходят из разных регионов РФ. Накануне стало известно, что около 60 военных из Пскова отказались ехать на Украину. Ранее о нежелании воевать на территории соседней страны заявили омоновцы из Краснодарского края и Хакасии. Юристы, консультирующие несогласных участвовать в украинской кампании военных, в беседе с Euronews сообщили, что получают сотни заявок об оказании юридической помощи.

По данным издания "Псковская губерния", около 60 военнослужащих, участвовавших в спецоперации в первые дни войны, отказались возвращаться на Украину. С украинской территории они были выведены в Беларусь, а затем в постоянное место дислокации - Псков. Издание утверждает, что большую часть из них уже уволили, но некоторым угрожают и уголовными делами.

По словам юристов, в таких случаях уголовных дел не возбуждают, так как "на деле нет состава преступления".

"Отказывающимся ехать на Украину реально грозит лишь увольнение по невыполнению условий контракта", - сказал Euronews один из адвокатов, консультирующих военнослужащих.

Главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин сообщил, что несколько десантников намерены обратиться в суд, чтобы оспорить увольнение.

копия решения
Решение райсуда о переносе рассмотрения дела уволенных омоновцев в краевой судкопия решения

Ранее иски о признании увольнений незаконными подали 12 омоновцев Кубани. С 6 февраля взвод оперативной роты ОМОН "Пластун" Главного управления Росгвардции по Краснодарскому краю находился на учениях в Крыму, позже им приказали отправиться на территорию Украины. Командир взвода и 11 его подчиненных отказались, сославшись на то, что такой приказ незаконен. Их вернули в Краснодар и после служебной проверки уволили.

Как сообщил Euronews краснодарский адвокат Михаил Беньяш, несколько из них отозвали иски, рассмотрение обращений остальных военнослужащих было перенесено в краевой суд.

Адвокат подтвердил, что к нему обратились несколько сотен военных, не желающих участвовать в боевых действиях на территории Украины. При этом обращения поступали со всей страны.

По данным издания "Медиазона"*, только в одном из российских регионов проект приказа об увольнении получили сразу 500 росгвардейцев, отказавшихся воевать.

*внесено в реестр СМИ-иноагентов