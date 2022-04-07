Сотни российских военных отказываются воевать на Украине

Сообщения об отказе российских военнослужащих участвовать в спецоперации Кремля на Украине приходят из разных регионов РФ. Накануне стало известно, что около 60 военных из Пскова отказались ехать на Украину. Ранее о нежелании воевать на территории соседней страны заявили омоновцы из Краснодарского края и Хакасии. Юристы, консультирующие несогласных участвовать в украинской кампании военных, в беседе с Euronews сообщили, что получают сотни заявок об оказании юридической помощи.

По данным издания "Псковская губерния", около 60 военнослужащих, участвовавших в спецоперации в первые дни войны, отказались возвращаться на Украину. С украинской территории они были выведены в Беларусь, а затем в постоянное место дислокации - Псков. Издание утверждает, что большую часть из них уже уволили, но некоторым угрожают и уголовными делами.

По словам юристов, в таких случаях уголовных дел не возбуждают, так как "на деле нет состава преступления".

"Отказывающимся ехать на Украину реально грозит лишь увольнение по невыполнению условий контракта", - сказал Euronews один из адвокатов, консультирующих военнослужащих.

Главный редактор "Псковской губернии" Денис Камалягин сообщил, что несколько десантников намерены обратиться в суд, чтобы оспорить увольнение.

Решение райсуда о переносе рассмотрения дела уволенных омоновцев в краевой суд копия решения

Ранее иски о признании увольнений незаконными подали 12 омоновцев Кубани. С 6 февраля взвод оперативной роты ОМОН "Пластун" Главного управления Росгвардции по Краснодарскому краю находился на учениях в Крыму, позже им приказали отправиться на территорию Украины. Командир взвода и 11 его подчиненных отказались, сославшись на то, что такой приказ незаконен. Их вернули в Краснодар и после служебной проверки уволили.

Как сообщил Euronews краснодарский адвокат Михаил Беньяш, несколько из них отозвали иски, рассмотрение обращений остальных военнослужащих было перенесено в краевой суд.

Адвокат подтвердил, что к нему обратились несколько сотен военных, не желающих участвовать в боевых действиях на территории Украины. При этом обращения поступали со всей страны.

По данным издания "Медиазона"*, только в одном из российских регионов проект приказа об увольнении получили сразу 500 росгвардейцев, отказавшихся воевать.

*внесено в реестр СМИ-иноагентов