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Франция

История маленькой Веры, облетевшая весь мир

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Александра с дочерью Верой на пляже во Франции
Александра с дочерью Верой на пляже во Франции   -   Авторское право  скриншот из видео FRFT

"Заходить в галерею фотографий больно. У нас была такая красивая жизнь..."

Такими словами украинка Александра Маковий сопроводила фото своей двухлетней дочери Веры, облетевшее весь мир.

На спине девочки неровным почерком написаны ее имя и фамилия, дата рождения и телефоны родителей на случай, если ребенок потеряется или останется сиротой в результате военных действий.

Они бежали из Киева в первые дни войны. Но Александра опубликовала этот снимок лишь несколько дней назад, когда почувствовала себя в безопасности, найдя убежище на юге Франции.

"У меня так тряслись руки, что я не могла писать на ее маленьких ручках, а на спине было мало места. В глазах слезы. Больно осознавать, что даже в 21 веке мне приходится делать подобное", — говорит Александра.

После нескольких недель, проведенных в Польше, Александра и Вера приехали во Францию - с ними связались волонтеры из городка Леспиньян в департаменте Эро.

Александра очень благодарна за оказанную помощь, как в Польше так и во Франции, но хочет как только закончится война вернуться на Украину, а пока маленькая Вера наслаждается пляжем и морем, которое увидела в первый раз в жизни.

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