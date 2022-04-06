Переселенцы прибывают в Запорожье

Эти люди говорят, что у них теперь такое чувство, словно они прожили уже несколькожизней... или уже несколько раз умирали. Переселенцы-украинцы прибываютв Запорожье из разных районов страны. Некоторые из них сейчас находятся под контролем российских войск. Другие переживают жестокую осаду с уличными боями. Анжела Берг родом из Мариуполя. Она рассказывает:

"Автоматчик сказал всем упасть, и мы лежали в этих стёклах. Они начали стрелять из танков в дом. Дом загорелся - у нас 12-этажка в центре - а автоматчик... люди, которые выходят, он по ним стреляет... Я лежу и показываю детям, чтобы они не выходили, потому что иначе их убьют

После такого страшного эпизода женщина решила бежать из этого ада из-за болезни внуков, но такое решение далось ей нелегко - мама Анжелы осталась в Мариуполе,

"Это было самое ужасное решение в моей жизни. Мне пришлось выбирать между мамой и внуками".

Иван Косян также решил бежать после того, как дом, в котором он жил, был обстрелян российской артиллерией. Он рассказывает, что видел вокруг много убитых, люди сгорели заживо.

"Конечно, легче стало, когда мы в первый раз увидели украинскую границу (он имеет ввиду территорию, контролируемую Украиной).Сразу намного легче стало, как только мы увидели всех наших украинцев".

Помимо ужаса пережитого, среди переселенцев царит и общее чувство горечи и непонимания. "Мы были братьями, - говорят многие из них. - Почему они так с нами поступили?"