"Окно возможностей" для российского бизнеса после ухода западных компаний

"Окно возможностей" для российского бизнеса после ухода западных компанийКомментарии
С начала российского вторжения на Украину сотни иностранных компаний объявили о полном уходе из России, приостановке работы или сворачивании инвестиций. Многие из них не только годами формировали потребности жителей городов, но и обеспечивали рабочими местами десятки тысяч россиян. Российские предприниматели стараются встроиться в очередной виток импортозамещения. За закрытием 850 ресторанов "Макдоналдс" внимательно следили российские конкуренты.
Сеть быстрого питания "Крошка-Картошка" рассчитывает увеличить свою долю на рынке, однако руководство подчеркивает, что сужение предложения может помешать здоровому развитию бизнеса.
В российском Минпромторге говорят и об открывшимся "окне возможностей" для отечественных производителей косметики и парфюмерии, а также одежды. Министр Денис Мантуров подчеркнул, что российский рынок насчитывает более тысячи брендов одежды и аксессуаров.
Анна Кутузова, дизайнер бренда "Reach Paradise" с оптимизмом смотрит на уход конкурентов: "В целом для нас хорошо, если они уйдут. В любом случае люди начинают интересоваться другими брендами одежды, начинают интересоваться российскими брендами. Они начинают всё это искать, смотреть. Если раньше нужны были джинсы, все шли в "Зару" и покупали, то сейчас они начинают смотреть, что вообще ещё есть на рынке".
Тем не менее некоторые экономисты сомневаются в том, что российским производителям удастся быстро нарастить обороты.
По прогнозам Всемирного банка, в 2022 году российская экономика сократится на 11,2%.
Однако, согласно Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), потребление в стране не упало, с начала войны россияне массово тратили деньги, опасаясь дефицита отдельных товаров.
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