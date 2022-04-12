"Окно возможностей" для российского бизнеса после ухода западных компаний

С начала российского вторжения на Украину сотни иностранных компаний объявили о полном уходе из России, приостановке работы или сворачивании инвестиций. Многие из них не только годами формировали потребности жителей городов, но и обеспечивали рабочими местами десятки тысяч россиян. Российские предприниматели стараются встроиться в очередной виток импортозамещения. За закрытием 850 ресторанов "Макдоналдс" внимательно следили российские конкуренты.

Сеть быстрого питания "Крошка-Картошка" рассчитывает увеличить свою долю на рынке, однако руководство подчеркивает, что сужение предложения может помешать здоровому развитию бизнеса.

В краткосрочной перспективе мы понимаем, что мы как компания, естественно, извлечём из этого какие-то дополнительные возможности. Тем не менее мы считаем, что в целом рынок должен быть разным, диверсифицированным, люди должны иметь возможность одно, другое и третье. Сергей Лапада Директор по маркетингу сети "Крошка-Картошка"

В российском Минпромторге говорят и об открывшимся "окне возможностей" для отечественных производителей косметики и парфюмерии, а также одежды. Министр Денис Мантуров подчеркнул, что российский рынок насчитывает более тысячи брендов одежды и аксессуаров.

Анна Кутузова, дизайнер бренда "Reach Paradise" с оптимизмом смотрит на уход конкурентов: "В целом для нас хорошо, если они уйдут. В любом случае люди начинают интересоваться другими брендами одежды, начинают интересоваться российскими брендами. Они начинают всё это искать, смотреть. Если раньше нужны были джинсы, все шли в "Зару" и покупали, то сейчас они начинают смотреть, что вообще ещё есть на рынке".

Тем не менее некоторые экономисты сомневаются в том, что российским производителям удастся быстро нарастить обороты.

Никто никогда не думал, что перед производителями из России откроются такие блестящие возможности, откроются буквально за несколько дней. В этих условиях российский производитель, к сожалению, рискует тем, что один импорт будет замещён другим импортом, а им достанется не так много места на этом рынке. То есть, проще говоря, европейский рынок может быть замещён китайским, вьетнамским, малайзийским, индийским импортом. Алексей Зубец Доктор экономических наук.

По прогнозам Всемирного банка, в 2022 году российская экономика сократится на 11,2%.

Однако, согласно Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), потребление в стране не упало, с начала войны россияне массово тратили деньги, опасаясь дефицита отдельных товаров.

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