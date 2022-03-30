Франшизы "Макдоналдс" продолжают работу в России

Ряд ресторанов "Макдоналдс" в России продолжают оказывать услуги посетителям: они работают на условиях франчайзинга по управлением российский предпринимателей, это около 20% заведений "Макдоналдс" в стране.

В Москве точки американской сети открыты на транспортных узлах: Шереметьево, Домодедово и, на Ленинградском вокзале.

"Для нас ничего не изменилось. Мы — франчайзинговая организация, работае в прежнем режиме. Планируем работать завтра. Никаких дополнительных комментариев дать, к сожалению, не могу. Именно для нас ничего не изменится", — говорит менеджер Роман Яблоков.

В столице можно сделать заказ с помощью сервисов доставки. Корпорация "Макдоналдс" объявила о временном закрытии находящихся под ее управлением 850 ресторанов в России из-за боевых действий на Украине.

На Ленинградском вокзале ажиотажа нет. "Мы очень любим "Макдоналдс". Это наше любимое заведение общепита.Пришли сюда, потому что оно здесь открыто", — говорит Ангелина.

"Мы случайно увидели, мы уезжаем в Санкт-Петербург. У нас не работают "Макдоналдсы". Но ребенок любит, из фастфуда мы всегда выбираем "Макдоналдс", — говорит Анна.

Власти Москвы сообщили о выделении дополнительных средств на льготное кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания, которая придет на замену закрывшимся точкам.

Больше всего франчайзинговых "Макдоналдсов" в России расположены в регионах, например в Сибири.

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