Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Россия

Магазины Chanel за рубежом не продают россиянам свой товар

Access to the comments Комментарии
 Надежда Дрямина
euronews_icons_loading
Бутик Chanel в Париже
Бутик Chanel в Париже   -   Авторское право  EMMANUEL DUNAND/AFP

Россияне больше не могут делать покупки в магазинах Chanel за рубежом. Люксовый бренд, приостановивший продажи в РФ, отказывается продавать товар за её пределами её гражданам в связи с событиями на Украине.

"_Принято решение о запрете на продажи, поставки, передачу или экспорт, прямо или косвенно, предметов роскоши любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России", _- говорится в заявлении руководства компании. В нём уточняется, что эта мера касается товаров стоимостью свыше 300 евро (большая часть дизайнерской продукции Chanel).

Чтобы приобрести одежду, парфюмерию и другие предметы, обладателям паспорта РФ нужно предоставить доказательство того, что они не будут носить их или использовать у себя на родине. Например, клиент может предоставить документ проживании в другой стране.

Многие россияне и не только расценили этот шаг как проявление русофобии и дискриминации. Некоторые эксперты и критики фэшн-индустрии считают, что мировым брендам следует воздержаться от политических высказываний и полагают, что эта мера может нанести ущерб репутации Chanel.