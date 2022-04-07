Магазины Chanel за рубежом не продают россиянам свой товар

Россияне больше не могут делать покупки в магазинах Chanel за рубежом. Люксовый бренд, приостановивший продажи в РФ, отказывается продавать товар за её пределами её гражданам в связи с событиями на Украине.

"_Принято решение о запрете на продажи, поставки, передачу или экспорт, прямо или косвенно, предметов роскоши любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России", _- говорится в заявлении руководства компании. В нём уточняется, что эта мера касается товаров стоимостью свыше 300 евро (большая часть дизайнерской продукции Chanel).

Чтобы приобрести одежду, парфюмерию и другие предметы, обладателям паспорта РФ нужно предоставить доказательство того, что они не будут носить их или использовать у себя на родине. Например, клиент может предоставить документ проживании в другой стране.

Многие россияне и не только расценили этот шаг как проявление русофобии и дискриминации. Некоторые эксперты и критики фэшн-индустрии считают, что мировым брендам следует воздержаться от политических высказываний и полагают, что эта мера может нанести ущерб репутации Chanel.