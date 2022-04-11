Société Générale уходит из России

Французская финансовая группа Société Générale объявила о прекращении своей деятельности в России. Она стала первым крупным европейским банковским объединением, которое покинуло рынок с начала российского вторжения на Украину. В заявлении компании сказано, что это будет эффективный и упорядоченный уход. Société Générale обещает обеспечить непрерывную работу своих сотрудников, на клиентах это решение сказаться не должно.

Свой основной актив в России — «Росбанк» — французская группа намерена продать компании Владимира Потанина «Интеррос». Её пресс-служба уже подтвердила, что сделка состоится в течение нескольких недель. Росбанк входит в перечень системно значимых кредитных организаций России 2021 г.

Ранее Société Générale упоминали в числе наиболее уязвимых европейских финансовых групп, работающих в России, наряду с Raiffeisen Bank и UniCredit. После объявления о продаже акции «Росбанка» на Московской бирже резко подорожали.