Стрельба в метро Нью-Йорка: взрывных устройств не нашли, преступник скрылся

13 человек получили ранения в результате стрельбы в метро Нью-Йорка.

Инцидент произошел в утренний час пик на станции 36-я улица в Бруклине, где пересекаются две линии подземки.

Движение поездов в южном Бруклине приостановлено, близлежащие школы закрыты.

По предварительным данным, стрелок был в противогазе и оранжевом строительном жилете. Ему удалось скрыться с места происшествия.

Полиция не подтвердила нахождение взрывных устройств на станции, о чем сообщалось ранее.

По словам представителя мэрии Фабьена Леви, на месте происшествия были обнаружены дымовые шашки. Одну из них, как рассказывают очевидцы, злоумышленник бросил в вагон после нападения.

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