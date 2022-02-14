Стрельба на вокзале Парижа: полицейские обезвредили мужчину с ножом

На Северном вокзале Парижа полицией был застрелен мужчина, вооруженный 30-сантиметровым ножом, который угрожал двум патрульным. Инцидент произошел в понедельник около 7 часов утра.

Сотрудники правопорядка применили табельное оружие после того, как мужчина отказался бросить нож.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своем Твиттере написал, что полицейские устранили любую потенциальную опасность как для себя, так и для пассажиров.

На данном этапе французские власти не связывают произошедшее с терроризмом.Тем не менее меры безопасности были усилены на других парижских вокзалах.