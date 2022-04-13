"Бруклинский стрелок" арестован и обвиняется в терроризме

Подозреваемый в стрельбе в метро Нью-Йорка арестован и обвиняется в терроризме.

62-летний Фрэнк Джеймс был взят под стражу районе Ист-Виллидж на Манхэттене после поступившей в полицию наводки.

Накануне в результате стрельбы в утренний час пик на станции метро 36-я улица в южной Бруклине огнестрельные ранения получили 10 человек, еще примерно столько же получили другие травмы.

Буквально сотни детективов полиции Нью-Йорка усердно работали в течение последних 30 часов, чтобы свести это воедино. Они сделали это совместно с нашими партнерами по правоохранительным органам, включая ФБР, Объединённый Антитеррористический центр, центр разведки полиции Нью-Йорка по преступлениям с применением огнестрельного оружия и региональную оперативную группу во главе со службами Маршаллов США. Мы смогли быстро уменьшить его мир. Ему некуда было бежать Кичант Сьюэлл комиссар полиции Нью-Йорка

Полиция выясняет мотив подозреваемого, изучая его посты в соцсетях, зачастую наполненные нецензурной лексикой.

В одном из видео, опубликованном в YouTube за день до нападения, Джеймс критикует преступления против чернокожих и говорит, что необходимы решительные меры.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.