"Бруклинский стрелок" арестован и обвиняется в терроризме

"Бруклинский стрелок" арестован и обвиняется в терроризмеКомментарии
Подозреваемый в стрельбе в метро Нью-Йорка арестован и обвиняется в терроризме.
62-летний Фрэнк Джеймс был взят под стражу районе Ист-Виллидж на Манхэттене после поступившей в полицию наводки.
Накануне в результате стрельбы в утренний час пик на станции метро 36-я улица в южной Бруклине огнестрельные ранения получили 10 человек, еще примерно столько же получили другие травмы.
Полиция выясняет мотив подозреваемого, изучая его посты в соцсетях, зачастую наполненные нецензурной лексикой.
В одном из видео, опубликованном в YouTube за день до нападения, Джеймс критикует преступления против чернокожих и говорит, что необходимы решительные меры.
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