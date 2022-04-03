Стрельба в Сакраменто: неизвестный открыл огонь по людям на оживлённой улице

Шесть человек убиты и десять получили ранения в результате стрельбы в центре Сакраменто, столице штата Калифорния. Район происшествия оцеплен.

По данным полиции, стрельба произошла в районе 2 часов ночи на улице, где сосредоточены ночные заведения. На месте происшествия было большое скопление народа.

Очевидцы сообщают, что стрелявший был один, но версия о сообщниках также рассматривается.

В своем твиттере мэр Сакраменто написал, что шокирован произошедшим, добавив, что "рост насилия с применением оружия - это бич нашего города, штата и страны, и я поддерживаю все действия по его снижению".

Месяц назад в городе произошла другая трагедия. Отец убил твоих своих дочерей, их сопровождающую, а потом и себя в церкви, где проживал сам.

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