От обороны Мариуполя к обороне Донбасса

Украинские военные готовятся к новому массированному наступлению российских сил на востоке страны. Об этом говорится в официальных сообщения генштаба. Наиболее ожесточённые бои идут за Мариуполь. Российские власти заявляют, что захватили большую часть города.

Понедельник был отмечен новыми ударами по заводу «Азовсталь», который стал одним из оплотов украинским военных. В Киеве говорят о принципиальном значении обороны Мариуполя и о чрезвычайно высоком числе убитых, отмечая при этом, что вернуть город военным путём не представляется возможным.

Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не прекращают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтожен. Владимир Зеленский президент Украины

Обе стороны говорят о Донбассе как о главном фронте войны на Украине после отступления российских войск из-под Киева и Чернигова. В Москве подчеркивают, что теперь намерены вести активные боевые действия даже если удастся организовать новый раунд российско-украинских переговоров. Глава МИД России Сергей Лавров объясняет это недовольством Кремля позицией Киева по деэскалации:

«Если на период первого раунда переговоров президент дал команду взять паузу в боевых действиях и в проведении специальной военной операции, то, когда мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на последующие раунды переговоров никаких пауз не будет, пока не будет достигнута окончательная договорённость, пока она не будет подписана».

Как подтверждают в администрации президента Турции, организация российско-украинских переговоров значительно осложнилась после публикации свидетельств об изнасилованиях, истязаниях и убийствах мирных жителей в Буче и других городах.

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