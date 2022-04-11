Украина: 47-й день войны

Украинские войска готовятся к битве, которая предположительно начнётся, когда Россия сосредоточит больше огневой мощи на востоке Украины. Кремль заявил о своем намерении, по его словам, "освободить регион Донбасса". В этом направлении и ожидается новое массированное наступление.

Продолжаются российские обстрелы ряда городов и населённых пунктов Украины. Министерство обороны РФ заявило в воскресенье, что удары были нанесены "по 86 военным объектам", в том числе по одному в центрально-восточном городе Днепре и во втором по величине городе Украины Харькове. Киев подтвердил уничтожение аэропорта в Днепре.

В связи с продолжающимся наращиванием российских вооруженных сил на востоке страны украинское правительство попросило своих союзников, в том числе Соединённые Штаты, предоставить больше оружия. И просьба эта, скорее всего, будет выполнена. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил:

"Мы в приоритетном порядке проверили, в каких именно системах вооружения нуждается Украина, и мы разработали планы по их как можно более быстрой доставке. Некоторые из них уже доставлены, другие находятся в процессе доставки. И мы продолжим последовательно работать над тем, чтобы Украина получала всё, что ей нужно для укрепления своих позиций на поле боя и укрепления позиций за столом переговоров".

Американская разведка также сообщила, что Россия назначила нового командующего военными действиями на Украине. Утверждается, что им стал один из самых опытных российских офицеров генерал армии Александр Дворников, командующий войсками Южного военного округа. Он имеет значительный боевой опыт, полученный в Сирии.

Тем временем специально назначенные украинские прокуроры по военным преступлениям и судмедэксперты эксгумировали еще 9 тел из братской могилы на территории церкви города Бучи. Киев утверждает,что около 30 человек были здесь поспешно захоронены отступающими российскими войсками.