Война на Украине: карта военных действий

Саша Вакулина, Euronews:

"Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия сосредотачивает десятки тысяч военных для последующего наступления на востоке Украины.

На недавно опубликованных спутниковых снимках компании Maxar Technologies видно, как 13-километровая колонна российской военной техники направляется через всю Украину, на юг, в сторону Донбасса.

Поддерживаемые Россией сепаратисты на востоке Украины говорят, что активизируют борьбу с украинскими правительственными войсками. В удерживаемых сепаратистами районах на востоке страны бои идут с 2014 года.

По мнению западных военных аналитиков, Россия сосредоточила свое внимание на этой серповидной дуге - от Харькова, второго по величине города Украины на севере страны, до Херсона на юге.

Ключевым городом на этой дуге является Мариуполь, где российские войска ведут наступление с целью установления контроля над южным портовым городом.

В своей последней сводке разведданных по Украине Министерство обороны Великобритании предупреждает, что использование Россией в прошлом фосфорных боеприпасов в Донецке "повышает вероятность их будущего применения в Мариуполе по мере усиления боев за этот город".

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