Жертвы войны: под Киевом находят и опознают тела мирных жителей

Желтый вопросительный знак на воротах - так соседи обозначают, что здесь были найдены тела погибших после ухода российских войск.

Троих из них уже опознали родные в селе Андреевка под Киевом, где до войны проживали около 2 тысяч человек. Среди них 46-летний Юрий Кравченя. Его вдова не могла совладать с эмоциями, но тяжело было всем.

У меня схожие чувства как и у всех здесь. А как иначе, если убиты не солдаты, а гражданские. Сегодня мы видели труп как 30-летнего, так и 70-летнего мужчины. Оба были убиты Артём Елисеев полицейский

В ставшей печально известной Буче власти заявляют, что обнаружили более 400 тел мирных жителей.

Среди них, Владимир Стефиенков опознал своего младшего брата, захороненного у церкви. Дмитрию было 32 года. Его мать Наталия до сих пор не может понять, как такое могло случиться.

Они убили его не за что. Он никогда никому ничего плохого не сказал и не сделал. Он даже голос никогда не повышал Наталия Стефиенкова мать убитого

Все больше стран предлагают помощь Украине в расследовании предполагаемых военных преступлений, совершенных российской армией.

В то же время Кремль настаивает на том, что это провокации украинской стороны, на которые Москва отвечает и будет отвечать "убийственными" фактами.

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