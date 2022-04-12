Жертвы войны: под Киевом находят и опознают тела мирных жителей

Жертвы войны: под Киевом находят и опознают тела мирных жителейКомментарии
Желтый вопросительный знак на воротах - так соседи обозначают, что здесь были найдены тела погибших после ухода российских войск.
Троих из них уже опознали родные в селе Андреевка под Киевом, где до войны проживали около 2 тысяч человек. Среди них 46-летний Юрий Кравченя. Его вдова не могла совладать с эмоциями, но тяжело было всем.
В ставшей печально известной Буче власти заявляют, что обнаружили более 400 тел мирных жителей.
Среди них, Владимир Стефиенков опознал своего младшего брата, захороненного у церкви. Дмитрию было 32 года. Его мать Наталия до сих пор не может понять, как такое могло случиться.
Все больше стран предлагают помощь Украине в расследовании предполагаемых военных преступлений, совершенных российской армией.
В то же время Кремль настаивает на том, что это провокации украинской стороны, на которые Москва отвечает и будет отвечать "убийственными" фактами.
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