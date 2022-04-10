Премьер-министр Пакистана отстранён от власти

Имран Хан вынужден покинуть поста премьер-министра Пакистана: он проиграл вотум недоверия в парламенте. Голосование состоялось после нескольких недель политических беспорядков в стране. За отставку премьера, обвиняемого оппозицией в коррупции, проголосовали 174 депутата из 342. В правительственный район пакистанской столицы в предшествовавшие заседанию часы были стянуты сотни полицейских.

Оппозиция отпраздновала победу над главой правительства, бывшим профессиональным игроком в крикет.

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать победу демократии. Имран Хан давал лживые обещания, пытаясь привлечь на свою сторону общественность. Сейчас настал его последний час, он сказал, что будет бороться до последнего мяча, но сегодня мы его здесь не видим", - говорит один из манифестантов.

Хан всеми силами пытался удержаться у власти, вплоть до инициирования роспускапарламента, с тем, чтобы провести новые досрочные выборы. Но на прошлой неделе Верховный суд признал все действия премьера незаконными. Парламент смог вновь собраться и проголосовать.

Хан настаивает на том, что стал жертвой заговора, за которым стоят США и призывает своих сторонников выйти на улицы. Он призвал своих сторонников выйти на улицы. По словам политика, Вашингтону не понравилось то, что он согласовал с Москвой проект газопровода "Пакистанский поток". США эти обвинения отрицают.