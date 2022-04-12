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Пакистан

Пакистан: премьер приведён к присяге

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 Кнарик Хачатрян
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Шехбаз Шариф приведён к присяге в качестве премьер-министр Пакистана
Шехбаз Шариф приведён к присяге в качестве премьер-министр Пакистана   -   Авторское право  AP/AP

Новый премьер-министр Пакистана приведен к присяге. Шехбаз Шариф - бывший министр самой крупной в стране провинции Пенджаб и младший брат Наваза Шарифа, в прошлом трижды возглавлявшего пакистанское правительство.

В своем первом выступлении в качестве премьер-министра в Национальном собрании страны Шариф объявил о повышении пенсий и минимальной заработной платы. Он пришёл к власти после смещения Имрана Хана в результате вотума недоверия в минувшие выходные.