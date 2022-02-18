Соперники Макрона: кто претендует на пост президента во Франции?

Во Франции 10 апреля пройдут президентские выборы, если понадобится второй тур — он запланирован на 24 апреля. С 1965 года, когда была впервые применена нынешняя (прямая) система голосования, ни один из президентов не избирался в первом туре.

До сих пор действующий президент Франции Эммануэль Макрон не объявил о своем желании баллотироваться на второй срок, но эксперты уверяют, что это лишь вопрос времени, несмотря на то, что до выборов остается меньше 2 месяцев.

Последние опросы говорят о победе Макрона, как в первом, так и во втором туре. Но, как известно, выборы во Франции непредсказуемы. Здесь примером выступает и сам действующий президент Пятой республики, создав политическое движение всего за несколько месяцев до выборов 2017 года, он одержал довольно внушительную победу во втором туре, одолев кандидата от "Национального фронта" (переименованного позже в "Национальное объединение") Марин Ле Пен. Макрон тогда набрал 66,10%, его соперница — 33,90%).

По данным опроса Ifop, лидирует в гонке пока официально "незадекларированный" Эммануэль Макрон, а вот за выход во второй тур поборются сразу три кандидата — Марин Ле Пен, Эрик Земмур и Валери Пекресс. Примерно такая же ситуация и по результатам опроса агентства Les Echos, но тут у трех кандидатов одинаковое процентное соотношение — по 15% у каждого.

Кто в этот раз готов побороться за президентское кресло?

Euronews решил рассказать об основных кандидатах на пост главы государства по Франции и их программах.

Ключевые вопросы включают проблему безработицы, прожиточный уровень - одну из основных причин протестов "желтых жилетов" в 2018 году, - окружающую среду, иммиграцию и безопасность.

Марин Ле Пен — "Национальное объединение"

Главным соперником Макрона, который, по прогнозам, присоединится к нему во втором туре плебисцита, как и 5 лет назад, считается Марин Ле Пен.

53-летняя лидер ультраправых придерживается в своей программе своих излюбленных тем, а именно иммиграции и безопасности.

Среди намеченных ею мер - прекращение натурализации по браку и автоматического получения гражданства лицами, родившимися на территории Франции, по достижению ими 18 лет.

Она также планирует ограничить доступ к семейным пособиям исключительно французами с пятилетним периодом ожидания для иностранцев.

Марин Ле Пен на предвыборном митинге в Реймсе. 5 февраля 2022 года Michel Euler/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Ле Пен также выступает за отмену субсидии на "энергоисточники периодического действия", включая ветряную и фотоэлектрическую энергию.

Однако она отказалась от идеи вывести Францию из Европейского Союза, Шенгена и еврозоны.

Лидер "Национального объединения" стремится смягчить имидж своей партии с тех пор, как она сменила своего отца, который неоднократно был осужден за антисемитские высказывания. Это сделало партию более центристской. Но обойти справа ее теперь может политический новичок Эрик Земмур.

Ее главной задачей будет укрепление авторитета в вопросах, не связанных с иммиграцией и безопасностью. Отсутствие опыта и экономических знаний привело к тому, что в 2017 году во время теледебатов Макрон нанес ей сокрушительное поражение.

Жан-Люк Меланшон - "Непокорённая Франция"

70-летний лидер левых популистов занял четвертое место на предыдущих президентских выборах, набрав почти 20% голосов в первом туре. В течение нескольких месяцев перед голосованием он постоянно получал самые высокие результаты среди всех левых кандидатов.

Жан-Люк Меланшон на предвыборном митинге в Нанте. 16 января 2022 года Jeremias Gonzalez/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Его предложения касались социальных вопросов и прожиточного уровня.

Например, он объявил, что планирует создать "закон о чрезвычайном социальном положении", который позволит заморозить цены на товары первой необходимости, включая топливо, газ, электричество и некоторые продукты питания.

Он также хочет повысить минимальную месячную зарплату с 1 258 евро нетто до 1 400 евро нетто.

Меланшон остается неоднозначной фигурой. В декабре 2019 года он был приговорен к трем месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 8 000 евро за запугивание чиновников, проводивших обыск в его офисе в рамках расследования нарушений в финансировании.

Анн Идальго - Социалистическая партия

62-летняя действующая мэр Парижа переизбралась на второй срок в 2020 году.

В своей предвыборной программе, но уже в качестве кандидата в президенты, она призвала "перестроить" системы образования и здравоохранения и заявила, что "вопрос о работе должен вновь стать центральным".

Как и Меланшон, она планирует повысить заработную плату. Она заявила, что одним из первых ее действий на посту президента будет проведение переговоров с профсоюзами, "чтобы вернуть французов в положение, когда они смогут достойно жить благодаря своей работе".

Анн Идальго представляет свою предвыборную программу в Париже. 13 января 2022 года Michel Euler/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Она также позиционирует себя как экологист. Среди мер, которые она внедрила в столице Франции, - ограничение движения автомобилей в некоторых районах города и увеличение количества велосипедных дорожек. Ее новый мандат предусматривает посадку 170 000 деревьев, энергетическую реконструкцию зданий и отказ от пластика в школьных столовых.

Перед ней стоят две основные проблемы. Первая — ее воспринимают как местного политика, привязанного к Парижу. Вторая заключается в том, что она представляет переживающую не самые лучшие времена партию. В 2017 году кандидат от социалистов набрал всего 6,2% голосов, что стало рекордно низким показателем для партии. За этим последовало тяжелое поражение на выборах в законодательные органы и Европейский парламент.

Янник Жадо - "Европа Экология Зелёные"

54-летний евродепутат выиграл билет партии "Зеленых" на президентских выборах в 2017 году, но лишь для того, чтобы затем поддержать кандидата от социалистов Бенуа Амона.

На этот раз такой союз представляется маловероятным, несмотря на то, что две левые партии объединили усилия для победы на выборах мэров Парижа и Марселя.

В этот раз его программа включает обещания покончить с интенсивным животноводством и ослабить лобби, которые, по его словам, "поглощают субсидии и государственную политику", для того, чтобы "климат, здоровье, окружающая среда и социальная справедливость, наконец, стали приоритетными".

Янник Жадо во время посещения ветряной электростанции в Бретани. Октябрь 2021 года Jean-Francois Monier/AP

"Каждый евро государственных денег будет обусловлен защитой окружающей среды. Ни одного евро для Total, пока Total не откажется от своей идеи постоянного поиска нефти и газа в земле", - сказал он.

Он также планирует восстановить налог на богатство и увеличить налогообложение финансовых активов, инвестирующих в ископаемое топливо.

Наконец, он обнародовал план вливания 50 миллиардов евро в год в течение пятилетнего мандата для "ремонта" страны и "восстановления" экономики. Средства пойдут на инфраструктурные проекты, жилье, транспорт и помогут экономике перейти в "добродетельный круг инвестиций и ответственного потребления".

Валери Пекресс - "Республиканцы"

Пекресс была выбрана членами правой партии "Республиканцы" в качестве своего первого кандидата-женщины на президентских выборах во Франции.

54-летняя глава регионального совета густонаселенного региона Иль-Де-Франс, в котором расположен Париж, также в прошлом занимала пост министра высшего образования, а затем бюджета в правительстве Николя Саркози.

Валери Пекресс во время своего предвыборного митинга в Париже. 13 февраля 2022 года Francois Mori/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Она пообещала пересмотреть планы по закрытию ядерных реакторов, признав, однако, что атомной энергетики недостаточно и что необходимо увеличить использование возобновляемых источников энергии. Среди других предложений - налог на выбросы углерода на границах Европы и "европейские предпочтения в государственных закупках".

Она также призвала к повышению заработной платы, реформированию систем безработицы и пенсионного обеспечения и пообещала сократить государственный долг.

На праймериз Пекресс обошла нескольких высокопоставленных кандидатов от своей партии, включая Эрика Сьотти, бескомпромиссного члена парламента от Ниццы; Ксавье Бертрана, президента региона О-де-Франс; Мишеля Барнье, бывшего переговорщика ЕС по "брекситу"; и Филиппа Жювена, мэра, получившего известность во время пандемии COVID-19.

Эрик Земмур - "Реконкиста"

Один из главных сюрпризов этой предвыборной кампании - выдвижение кандидатуры Эрика Земмура - скандального колумниста, телевизионного обозревателя и писателя.

63-летний Земмур известен своими провокационными высказываниями на темы ислама, иммиграции и женщин, из-за которых на него неоднократно подавали в суд. В 2011 году он был осужден за провоцирование расовой дискриминации, а в 2018 году - за провоцирование ненависти к мусульманам.

17 января 2022 года Земмура приговорили к штрафу в €10 тыс. за то, что 29 сентября 2020 года в эфире телеканала CNews назвал несовершеннолетних иммигрантов "ворами, убийцами и насильниками".

Эрик Земмур во время интервью на телеканале TF1. Ноябрь 2021 года Thomas Coex/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Он утверждает, что Франция находится в упадке как в геополитическом, так и в экономическом плане, в чем он винит иммиграцию, а также "исламизацию" и "феминизацию" общества.

Телевизионный обозреватель вызвал ажиотаж во французской прессе, в результате чего регулятор СМИ страны постановил, что его следует рассматривать как политика, а не журналиста, и что его эфирное время должно быть ограничено.

Претензия Земмура на Елисейский дворец может навредить Марин Ле Пен, поскольку они занимают схожие позиции. Несколько видных деятелей ее партии уже "перекочевали" в стан Земмура, за что Ле Пен обвинила их в "предательстве" и "шпионаже".

Это также может заставить кандидата от "Республиканцев" сместиться вправо по некоторым темам, включая иммиграцию и безопасность, чтобы остановить возможный отток голосов.