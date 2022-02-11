Власти Австралии внесли коал в список видов, находящихся под угрозой исчезновения

На Восточном побережье Австралии повышен уровень государственной защиты коал. Об этом сообщила министр охраны окружающей среды Сьюзан Лей.

Последние годы коалы страдают из-за засухи и разрушительных лесных пожаров. Кроме того, урбанизация и увеличение числа сельскохозяйственных угодий, привели к потере значительной части эвкалиптовых лесов - единственной среды обитания коал.

По официальным данным, популяция коал в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд сократилась за последние 20 лет на 60% и 50% соответственно. Наиболее сильно вид пострадал в результате лесных пожаров 2019-2020 гг.

Парламентское расследование, проведенное в 2020 году, показало, что коалы вымрут до 2050 года, если не будут приняты срочные меры для восстановления их численности. На программы по подсчету, обследованию и лечение коал правительство обещает выделить 50 миллионов австралийских долларов.