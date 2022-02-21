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Австралия

Австралия открывает границы

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 Екатерина Гусева
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Австралия открывает границы
Авторское право  AP Photo

Австралия полностью открывает международные границы для вакцинированных путешественников после почти двух лет режима закрытых дверей на фоне пандемии. Уже в первые сутки в стране принимают более 50 международных рейсов, в том числе из США, Канады, Великобритании, Сингапура, ОАЭ и Японии. Событие, которое стало настоящим праздником для разлученных коронавирусом семей и друзей. Питер Бейлис, канадский турист, рассказывает "Моя ситуация такова: я живу в Канаде, а мои родители здесь, в Австралии. Я не мог навещать их с начала пандемии".

А эта пара надеется, наконец, сыграть такую долгожданную свадьбу. "Боже мой, сколько раз мы пытались воссоединиться? Не пересчитать! - восклицает счастливый жених, встречающий невесту. - Границы открылись как раз вовремя, за три дня до свадьбы".

Крупнейший штат - Западная Австралия - последует примеру других частей страны и начнет пускать туристов с 3 марта.