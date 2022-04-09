Акция Stand Up for Ukraine собрала 10 млрд евро для помощи украинцам

Более 10 млрд евро в поддержку Украины и украинских беженцев удалось собрать организаторам акции Stand Up for Ukraine. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – она приехала в Варшаву, чтобы лично поддержать благотворительную кампанию и принять участие в международной конференции доноров, созванной организацией Global Citizen. Форум проводится при участии властей Польши.

Сегодня мы выступаем в поддержку Украину, но в то же время Украина выступает в нашу защиту. Украина борется не только за свою свободу, но и за нашу. Анджей Дуда президент Польши

Перед участниками конференции выступил президент Украины Владимир Зеленский:

«45 дней полномасштабной войны и противостояния российской агрессии – агрессии со стороны крупнейшего государства в мире, крупнейшего по свей территории и по своей агрессивности, первой в мире по безнаказанности. Российское руководство не учло одно обстоятельство: то, что оно нападает на другую крупнейшую страну в мире, Украину, – крупнейшую по своей смелости».

К благотворительной акции присоединились десятки известных музыкантов, спортсменов, деятелей культуры. Они призвали правительства сделать всё возможное для разрешения гуманитарного кризиса и для помощи украинским беженцам.