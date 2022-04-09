На Украине с начала вторжения погибли более 170 детей

В результате войны на Украине, по данным генпрокуратуры, погибли свыше 170 детей. Больше всего убитых и раненых несовершеннолетних – в Донецкой и Киевской областях. Всего с начала российского вторжения убиты свыше 1600 мирных жителей, — говорится в сводке управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Генштаб Украины предупреждает об угрозе активизации боевых действий в Донбассе.

На донецком направлении противник продолжает штурмовые действия. Основные усилия сосредоточены на овладении населенными пунктами Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь. Александр Шпутун пресс-секретарь Генштаба ВС Украины

Пророссийские сепаратисты заявляют, что бои за Мариуполь близки к завершению, а минобороны России анонсирует новые гуманитарные коридоры для беженцев.

Москва отвергает обвинения в убийстве мирных жителей и возлагает ответственность за гибель людей на вооружённые силы Украины. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявляет о провокациях:

«По подтвержденным данным, киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области. Обращаю внимание, что подразделения российских вооружённых сил покинули данный населенный пункт более недели назад».

В пятницу ракетный удар был нанесён по вокзалу Краматорска, где тысячи беженцев ожидали эвакуации. Погибли более 50 человек. Украина обвиняет Россию в обстреле города ракетами «Точка-У», эти сведения подтверждают США. Москва заявляет, что не использует такие системы, и винит в произошедшем украинских военных.

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