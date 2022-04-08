Ускоренное вступление Украины в ЕС

Заявка Украины на вступление в Евросоюз будет рассмотрена в ближайшее время. В ходе визита в Киев председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально вручила президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого — необходимый шаг для начала переговоров о членстве страны в ЕС. Еврокомиссия планирует разработать соответствующее заключение уже летом.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, добавил, что ЕС выделил Украине более семи миллионов евро на сбор и предоставление доказательств военных преступление для Международного уголовного суда.

"Дорогой Владимир, в этом конверте — важный этап на пути к членству в ЕС . Этот опросник — основа наших переговоров на ближайшие недели. Отсюда начинается ваш путь в Европу и Европейский союз. И если мы будем тесно сотрудничать, то думаю, что заключение будет предоставление в течении нескольких недель, а не лет, как это обычно бывает. Это вам, дорогой Владимир", — сказала Урсула фон дер Ляйен, передавая президенту Украины папку с документами.

"Урсула, мы подготовим ответы в течении недели", — ответил Владимир Зеленский.

В пятницу украинский омбудсмен сообщила Людмила Денисова о случаях изнасилования женщин и детей российскими военными. В прокураторе затем сообщили, что правоохранители открыли ряд уголовных дел по таким фактам в Донецкой, Киевской, Харьковской и Херсонской областях. Людмила Денисова также сообщила, что по данным из разных источников, в Россию насильно вывезены 120 тысяч украинских детей. Власти Чернигова сообщили об убийстве 700 мирных жителей во время осады. В посёлке Макаров Киевской области обнаружены тела 132 гражданских лиц.

"Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украину Владимиру Зеленскому, что Евросоюз окажет Украине всестороннюю поддержку в сборе доказательств военных преступлений, совершенных в Буче и других населенных пунктах, а также заверила Владимира Зеленского, что Россия заплатит за эти военные преступления, что Владимир Путин должен будет заплатить за эти военный преступления", — передает корреспондент Euronews Серджио Ферейра ди Альмейда.

В тот же день в Краматорске не менее 50 человек погибли, в том числе дети, около сотни получили ранения в результате попадания ракеты в здание железнодорожного вокзала. Около 4000 человек ожидали эвакуационных поездов. Власти Украины обвиняют в этом авиаударе российский военных, в Москве все обвинения отвергают.

В управлении ООН по координации гуманитарных вопросов говорят о необходимости установления режима прекращения огня на местах, особенно вокруг осажденных городов, таких как Мариуполь.

Официальный представитель ведомства Йенс Ларке на брифинге в Женеве заявил: "Наш приоритет -- сделать так, чтобы замолчало оружие в этих городах, в Мариуполе сложилась особенно тяжелая ситуация, в этих городах, где мирные жители оказались в ловушке, чтобы позволить им добраться до безопасного места, добровольно, туда. куда они пожелают, и чтобы позволить гуманитарной помощи попасть в эти места".

Жительница Бородянки выносит остатки свои имущество из-под завалов разрушенного дома. 6 апреля. Efrem Lukatsky/AP

После ухода российских войск в еще одном населенном пункте Киевской области — Бородянке — из-под завалов достают тела погибших мирных жителей. Центральная часть поселка почти полностью разрушена. В Бородянке нет объектов военной инфраструктуры. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, в ударах по поселку не было никакого военного смысла.

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