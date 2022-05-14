Беспорядки на акции в память о погибшей журналистке

В столице Чили — новые беспорядки после акции в память о журналистке, которая погибла, освещая столкновения в ходе первомайской демонстрации.

30-летняя Франциска Сандоваль работала на одном из городских телеканалов. 1-го мая в ходе шествий вспыхнули потасовки между манифестантами и уличными торговцами, в результате кто-то из продавцов открыл стрельбу по манифестантам. Тяжёлые ранения получили три человека, в том числе журналистка.

Дело происходило в районе, где в последние годы усилилось присутствие мафии: организованные криминальные группы контролируют там и уличную торговлю в том числе.

Поэтому гибель Франциски Сандоваль вызвала антиправительственные протесты: манифестанты требуют от руководства страны обратить пристальное внимание на тяжёлое положение в сфере общественной безопасности.