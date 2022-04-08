Неизвестный рисунок Микеланджело продадут за 30 млн евро

Аукцион Christie's в Париже представил публике неизвестный ранее рисунок Микеланджело - это одна из самых ранних обнаженных работ художника.

Изображение дрожащего человека было продано в 1907 году как работа школы Микеланджело. И лишь в 2019 специалист Christie’s определил, что рисунок принадлежит самому великому итальянцу.

Работу, с которой недавно сняли статус национального достояния Франции, выставят на аукцион за €30 млн.