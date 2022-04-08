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Франция

Неизвестный рисунок Микеланджело продадут за 30 млн евро

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 Euronews
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Неизвестный рисунок Микеланджело
Неизвестный рисунок Микеланджело   -   Авторское право  Emmanuel DUNAND / AFP

Аукцион Christie's в Париже представил публике неизвестный ранее рисунок Микеланджело - это одна из самых ранних обнаженных работ художника.

Изображение дрожащего человека было продано в 1907 году как работа школы Микеланджело. И лишь в 2019 специалист Christie’s определил, что рисунок принадлежит самому великому итальянцу.

Работу, с которой недавно сняли статус национального достояния Франции, выставят на аукцион за €30 млн.