Траурные украшения королевы Виктории продают с аукциона

Аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу траурные украшения британской королевы Виктории. Они принадлежат к коллекции покойной графини Патрисии Маунтбеттен-Бирманской. Онлайн-ставки на лоты этой коллекции принимаются с 12 марта. О существовании некоторых предметов ранее не подозревали даже специалисты-ювелиры.

«Это прекрасные украшения, очень личные, даже интимные, — рассказывает Дэвид Макдоналд, директор отдела украшений Sotheby’s. — Они были заказаны как дар королеве Виктории от ее семьи в память об ее умерших матери и дочери. Эти предметы ранее не были широко известны, их не было в каталогах. Поэтому увидеть их — это что-то невероятное».

Королева Виктория носила траур на протяжении 40 лет после смерти своего мужа принца Альберта в 1861 г. В том же году она потеряла свою мать, а в 1878 г. — вторую дочь, принцессу Гессенскую Алису, мать последней российской императрицы Александры Фёдоровны.

Хозяйка коллекции была прапраправнучкой Виктории и дочерью последнего британского вице-короля Индии.