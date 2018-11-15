Фирменный лобок Микеланджело

Группа ученых из Музея Фицуильяма при Кембриджском университете собрала, как они говорят, явные доказательства того, что две бронзовые статуи мускулистых мужчин, верхом на Пантерах - единственные сохранившиеся на сей день бронзовые скульптуры авторства Микеланджело.

"Посмотрите на большой палец ноги - он короткий, второй палец - длинный. Что говорит нам о греческой стопе. Причем между двумя пальцами есть зазор. Вторая деталь - лобковые волосы. Они идентичные как на этой статуе, так и у знаменитого "Давида" Микеланджело. И там, и там они завиваются по направлению к пупку. Что отличается от скульптур того же времени - где линия паха практически выбрита. А третья деталь - нижняя часть живота, которая создает впечатление не 6, а 8 или даже 10 "кубиков"", - объясняет профессор из Уорикского университета.

Согласно все тем же ученым, когда эти бронзовые статуи попали в коллекцию Адольфа де Ротшильда в 19 веке, их авторство в начале присваивалось итальянскому скульптору 16 века.

Но так как статуи не были подписаны, и к ним не прилагалось никаких документов - предполагаемое авторство было отклонено.

Теперь, Согласно официальному заявлению, Музей Фицуильяма утверждает, что две скульптуры из коллекции Ротшильда - единственные сохранившиеся на сегодняшний день бронзовые шедевры Микеланджело. Предположение об этом было высказано еще в 2015 году.

В 2002 году статуи были проданы на аукционе Сотбис за более чем 2 млн евро, но если заключение Музея Фицуильяма будет подтверждено - их рыночная стоимость будет исчисляться сотнями миллионов.