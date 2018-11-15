Группа ученых из Музея Фицуильяма при Кембриджском университете собрала, как они говорят, явные доказательства того, что две бронзовые статуи мускулистых мужчин, верхом на Пантерах - единственные сохранившиеся на сей день бронзовые скульптуры авторства Микеланджело.
Фирменный лобок Микеланджело
Фирменный лобок Микеланджело
Основаны доказательства, по словам ученых, на некоторых довольно точных анатомических деталях.
"Посмотрите на большой палец ноги - он короткий, второй палец - длинный. Что говорит нам о греческой стопе. Причем между двумя пальцами есть зазор. Вторая деталь - лобковые волосы. Они идентичные как на этой статуе, так и у знаменитого "Давида" Микеланджело. И там, и там они завиваются по направлению к пупку. Что отличается от скульптур того же времени - где линия паха практически выбрита. А третья деталь - нижняя часть живота, которая создает впечатление не 6, а 8 или даже 10 "кубиков"", - объясняет профессор из Уорикского университета.
Согласно все тем же ученым, когда эти бронзовые статуи попали в коллекцию Адольфа де Ротшильда в 19 веке, их авторство в начале присваивалось итальянскому скульптору 16 века.
Но так как статуи не были подписаны, и к ним не прилагалось никаких документов - предполагаемое авторство было отклонено.
Теперь, Согласно официальному заявлению, Музей Фицуильяма утверждает, что две скульптуры из коллекции Ротшильда - единственные сохранившиеся на сегодняшний день бронзовые шедевры Микеланджело. Предположение об этом было высказано еще в 2015 году.
В 2002 году статуи были проданы на аукционе Сотбис за более чем 2 млн евро, но если заключение Музея Фицуильяма будет подтверждено - их рыночная стоимость будет исчисляться сотнями миллионов.