Люди бегут из Донбасса

Около пяти тысяч человек эвакуировались в четверг в центральные области Украины с востока страны, где ожидается полномасштабное наступление российских войск после объявленной перегруппировки. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук,1400 переселенцев из Луганской области, а также 1205 человек из Мариуполя прибыли в Запорожье.

Многие жители Донбасса стремятся покинуть свои города: "Мы вынуждены эвакуироваться из своего родного города в спешном порядке, потому что напряжённая обстановка. Нервы уже не железные, поэтому эвакуируемся, пока есть такая возможность. Я не хочу для нашего города Северодонецка повторения Мариуполя, а поговаривают именно об этом," – говорит Денис Шадрунов.

До войны Алексей Павельев работал водителем такси. Теперь он помогает вывозить жителей Северодонецка, подконтрольного Украине временного административного центра Луганской области, сильно пострадавшего от военных действий. Люди опасаются за свою жизнь из-за непрекращающихся обстрелов, и надеются, что будут в безопасности в городе Днепр.

Необязательно служить в теробороне*, в тылу тоже работы хватит помогать государству, помогать нации, для победы. Алексей Павельев Житель Северодонецка

По обновленным данным, опубликованным Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала российского вторжения на Украине погибли 1 611 мирных граждан, в том числе 131 ребенок. В организации подчёркивают, что реальное количество жертв значительно больше.

*батальоны территориальной обороны ВСУ

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