На востоке Украины готовятся к удару

Чуть больше месяца прошло с начала масштабных военных действий на Украине. Несколько дней назад украинские силы вернули под вой контроль многие районы близ столицы, ранее оккупированные российскими ВС. Судя по всё новым и новым свидетельствам, масштабы разрушений и убийств мирных жителей разрастаются.

Это кадры из Андреевки. Село, находящееся к северо-западу от Киева несколько недель занимали российские войска.

Как сообщается, сейчас российские военные движутся в восточную часть страны. Западные эксперты утверждают: пройдёт около недели, прежде чем те смогут продолжить то, что Кремль называет "операцией по освобождению Донбасса".

Украинские власти призывают жителей не ждать наступления российской армии и срочно эвакуироваться из восточных регионов, особенно это касается Донецкой и Луганской областей. В своём последнем телеобращении президент Владимир Зеленский пообещал продолжать борьбу до тех пор, пока Россия не начнёт в серьёз стремиться к миру.

Тем временем, власти Гостомеля сообщают, что более 400 горожан числятся пропавшими без вести. Этот город, наряду с Бучей и Ирпенем, принял на себя основной удар наступательной операции ВС России на столицу.

Но около тысячи беженцев смогли испытать облегчение, оказавшись в безопасности: Красный Крест помог их вывезти из осаждённого и почти полностью разрушенного портового города Мариуполя.

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