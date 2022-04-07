7 апреля: карта военных действий на Украине

Российские войска ушли из северных районов Украины - в частности близ Киева и Чернигова - и некоторые из них сейчас перегруппировываются для передислокации на восток Украины - сейчас это основное направление российских военных сил.

Давайте оценим ситуацию на местах по данным Института изучения войны и минобороны Великобритании.

После Киева и Чернигова российские войска также отошли и от Сум. Но кроме обстрелов Харькова на северо-востоке Украины и продолжения наступательной операции из Изюма в Славянск - новых заметных территориальных успехов за последние 24 часа российская армия не добилась.

Карта военных действий на 7 апреля Euronews

Славянск с населением в 125 тысяч человек до войны был занят поддерживаемыми Россией силами в 2014 году. Украинские войска отвоевали его после нескольких недель тяжелых боев. И даже сейчас, в 2022 году в этой зоне продолжаются сражения.

Институт изучения войны говорит, если Украина удержит Славянск, российская кампания по захвату Донецкой и Луганской областей "скорее всего провалится".

Обстановка на востоке Украины Euronews

Контроль над этими городами, над этой территорией позволит России соединить свои силы с разных сторон.

Украинские власти призывают людей в этой зоне эвакуироваться, "воспользоваться этой возможностью" и бежать, "пока это безопасно".

Карта расположения российских и украинских войск в Мариуполе Euronews

Мэр Мариуполя говорит, что более 100 000 человек все еще нуждаются в срочной эвакуации из города, окруженного российскими войсками. Центральные районы Мариуполя контролируют украинские войска.

7 апреля на Украине должны быть открыты 10 гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения. Но жителям, пытающимся покинуть Мариуполь, снова придется использовать собственные транспортные средства.