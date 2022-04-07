Турция передала дело об убийстве Джамаля Хашогджи Саудовской Аравии

Турция официально передает дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи судебным инстанциям Саудовской Аравии.

Ранее суд в Стамбуле заочно арестовал 26 подданных Саудовской Аравии, но почти за два года ощутимого прогресса по этому делу достигнуто не было.

Известный своей критикой официального Эр-Рияда Хашогджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году, куда пришел за документами для заключения брака с его турецкой невестой Хатидже Дженгиз. Она уже заявила, что будет оспаривать передачу дела об убийстве журналиста Эр-Рияду.

Невеста Джамаля Хашогджи Хатидже Дженгиз Craig Ruttle/Copyright The Associated Press 2019

Американская разведка связала убийство журналиста с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и его ближайшим окружением.

Ряд СМИ утверждает, что передача скандального дела Саудовской Аравии была обязательным условием для улучшения отношений с Анкарой.

Турция находится в тяжелой экономической рецессии и хочет наладить отношения с влиятельным, богатым нефтью королевством.