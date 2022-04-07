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Турция

Турция передала дело об убийстве Джамаля Хашогджи Саудовской Аравии

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 Euronews
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Джамаль Хашогджи на Экономическом форуме в Давосе в 2011 году
Джамаль Хашогджи на Экономическом форуме в Давосе в 2011 году   -   Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Турция официально передает дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи судебным инстанциям Саудовской Аравии.

Ранее суд в Стамбуле заочно арестовал 26 подданных Саудовской Аравии, но почти за два года ощутимого прогресса по этому делу достигнуто не было.

Известный своей критикой официального Эр-Рияда Хашогджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году, куда пришел за документами для заключения брака с его турецкой невестой Хатидже Дженгиз. Она уже заявила, что будет оспаривать передачу дела об убийстве журналиста Эр-Рияду.

Craig Ruttle/Copyright The Associated Press 2019
Невеста Джамаля Хашогджи Хатидже ДженгизCraig Ruttle/Copyright The Associated Press 2019

Американская разведка связала убийство журналиста с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и его ближайшим окружением.

Ряд СМИ утверждает, что передача скандального дела Саудовской Аравии была обязательным условием для улучшения отношений с Анкарой.

Турция находится в тяжелой экономической рецессии и хочет наладить отношения с влиятельным, богатым нефтью королевством.