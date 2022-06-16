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США

В Вашингтоне появился "Путь Джамаля Хашогджи"

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Табличка с названием улицы "Путь Джамаля Хашогджи" перед саудовским посольством в Вашингтоне
Табличка с названием улицы "Путь Джамаля Хашогджи" перед саудовским посольством в Вашингтоне   -   Авторское право  MANDEL NGAN/AFP or licensors

Улица перед посольством Саудовской Аравии в Вашингтоне была переименована в "Путь Джамаля Хашогджи".

Журналист был задушен и расчленен в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. ЦРУ считает заказчиком убийства наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

В то же время президент Джо Байден планирует посетить Эр-Риад, несмотря на то, что назвал Саудовскую Аравию государством-изгоем.