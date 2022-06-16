В Вашингтоне появился "Путь Джамаля Хашогджи"Комментарии
Euronews
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Улица перед посольством Саудовской Аравии в Вашингтоне была переименована в "Путь Джамаля Хашогджи".
Журналист был задушен и расчленен в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. ЦРУ считает заказчиком убийства наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
В то же время президент Джо Байден планирует посетить Эр-Риад, несмотря на то, что назвал Саудовскую Аравию государством-изгоем.