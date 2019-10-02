Годовщина гибели Джамаля Хашогджи

В годовщину гибели Джамаля Хажогджи правозащитные организации намерены провести вахту памяти саудовского журналиста в Вашингтоне перед посольством королевства.

Помимо активистов, в ней собираются принять участие коллеги Хашогджи и его невеста Хатидже Чингиз.

Хашогджи был убит в момент, когда он вошел в саудовское консульство в Стамбуле, ему требовались документы для регистрации брака с Хатидже.

О том, что Хашогджи был убит саудовскими спецслужбами, начала говорить Вашингтон Пост, где журналист работал колумнистом. Спустя некоторое время ООН поручила разобраться в обстоятельствах происшедшего, организовав для этого комиссию.

В свою очередь, власти королевства неоднократно утверждали, что Хашогджи был убит в результате превышения полномочий теми, кто был направлен в Стамбул, чтобы убедить журналиста вернуться в страну.

Доклад комиссии ООН, напротив, утверждает, что было установлен умысел в ликвидации Хашогджи, назвав действия саудовцев "внесудебной расправой", ответственность за которую несет официальный Эр-Рияд.

Спустя год после убийства наследный принц, как сообщается, заявил, что готов нести эту ответственность, поскольку все случившееся произошло в момент, когда он де-факто правит королевством, однако Мохаммед бин Салман еще раз подчеркнул, что не отдавал приказ устранять Хашогджи.

У невесты журналиста Хатидже Чингиз - иное мнение: "Ни один из постоянных членов Совета безопасности ООН не потребовал призвать к ответу руководство Саудовской Аравии даже при наличии выводов доклада специальной комиссии ООН, Там указывается прямо на тех, кто стоит за убийцами. Не было подобных требований высказано и со стороны европейских стран".

Юстиция Саудовской Аравии предъявила обвинения в убийстве и в соучастии в убийстве 11 лицам, они предстали перед судом, но вынесен ли им вердикт, и если да, то какой именно, неизвестно до сих пор.