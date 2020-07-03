Турция: по делу Хажогджи судят 20 человек

В Турции в пятницу начинается судебный процесс над обвиняемыми в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хажогджи. Ещё в марте Анкара выдвинула обвинения против 20 человек: двоим инкриминируют подстрекательство к расправе, а 18 называют непосредственными исполнителями. В сех их судят заочно.

Хажогджи — колумнист "Вашингтон пост" — был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

В Эр-Рияде заявляют, что целью было вывезти журналиста на родину, а его убийство — неправомерная инициатива отдельных силовиков. В декабре прошлого года Саудовская Аравия завершила собственное рассмотрение этого дела, приговорив пять человек к смерти, а ещё троих — к 24 годам тюрьмы.

Турецкие власти считают, что приказ об убийстве был, и исходил из саудовской королевской семьи — как месть аз критические статьи журналиста.