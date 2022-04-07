Город Северодонецк на востоке Украины уже несколько недель подвергается бомбардировкам со стороны российских войск: люди укрываются в подвалах и подполах, спасаясь от боевых действий.
Полиция в среду обыскала школы и другие здания в надежде найти укрывающихся, чтобы предложить им помощь, а в некоторых случаях и транспорт в другие города, например, Львов.
Как сообщает британская телекомпания Sky News, несмотря на то, что люди живут в отчаянных условиях, зачастую почти без еды, большинство отказывается уезжать.
Согласно Sky, некоторые жители заявили, что не доверяют полиции, в то время как другие не хотят остаться без средств к существованию в незнакомом городе.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Москва сейчас собирает подкрепления и пытается продвинуться глубже на восток страны, где, по словам Кремля, его цель — «освободить» Донбасс, преимущественно русскоязычный промышленный центр Украины.
Украинские власти призвали жителей Донбасса эвакуироваться сейчас, в преддверии надвигающегося российского наступления, пока еще есть время.
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