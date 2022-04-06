Обращение Зеленского к парламенту Ирландии

Аплодисментами встретили депутаты ирландского парламента президента Украины Владимира Зеленского , который присоединился к ним в режиме онлайн и рассказал о трагедии города Бучи. Киев обвиняет российскую армию в совершённых в Буче военных преступлениях, в том числе и в жестокой расправе с мирными жителями. Тщательного расследования произошедшего требуют не только открытые оппоненты России, но также Индия и Китай, что ещё более изолирует Москву на международной арене.

"Дело в том, что российские оккупанты убивали людей на дороге, когда они пытались вырваться из блокированного города. Российские солдаты даже не пытались вынести эти тела с улиц, пока Буча и Ирпень были оккупированы, тела погибших вот так и лежали прямо на улицах, на обочинах дорог", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил нейтральную Ирландию за поддержку украинского народа и попросил её ходатайствовать об ужесточении западных санкций против России, добавив:

"Некоторые лидеры, политические лидеры, бизнес-лидеры до сих пор считают, что война и военные преступления - это не столь же ужасно, как финансовые потери. Я уверен, что ваши лидеры могут поступить иначе и изменить такое положение вещей"

Президент Украинытакже обвинил Россию в использовании голода в качестве оружия войны: по его словам, российские военные во время осады городов не позволяли доставлять туда припасы и преднамеренно бомбили продовольственные склады.