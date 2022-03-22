Зеленский просит Италию "не быть курортом для убийц"

Не быть курортом для россиян, причастных к развязыванию агрессивной войны призвал Италию президент Украины Владимир Зеленский. Он выступал по видеосвязи перед депутатами итальянского парламента. Говоря о Мариуполе, Зеленский предложил представить полностью сожжёную и разбомбленную Геную.

Это война, которую Россия готовила давно, которую один человек готовил давно. Один. Десятки лет, зарабатывая огромные средства на экспорте нефти и газа, и направляя их на подготовку к войне, и не только против Украины. Их цель – Европа. Украина – это ворота в Европу для российских войск. Они хотят ворваться, но варварство не должно пройти. Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский призвал итальянских парламентариев усилить давление на Москву и поддержать максимальное ужесточение антироссийских санкций. Президент Украины, в частности, настаивает на введении полного эмбарго на торговлю с Россией и на заморозке активов всех влиятельных россиян, независимо от их убеждений, чтобы заставить их применили своё влияние ради мира.