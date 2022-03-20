Зеленский призвал Израиль не быть посредником между добром и злом

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Израиля призвал законодателей обратить внимание, что в заявлениях Кремля сегодня звучат те же термины, что и в нацистской Германии.

"Послушайте, что говорит Кремль. Просто послушайте! Там звучат даже термины – такие, как звучали тогда. И это трагедия. Когда нацистская партия шла по Европе и хотели уничтожить все, уничтожить всех. Хотела покорить народы. И не оставить от нас, от вас ничего. Даже имени и следа. Они называли это "окончательным решением еврейского вопроса". Вы помните это. И уверен – никогда не забудете! Но услышьте, что сейчас звучит в Москве. Услышьте, как там снова говорят эти слова: "окончательное решение". Но уже по отношению, так сказать, к нам, к "украинскому вопросу", — сказал Зеленский.

В это время у здания Кнессета собрались тысячи людей, чтобы выразить свою поддержку народу Украины. Во время выступления Зеленского Кнессет подвергся кибератаке.

"Можно долго спрашивать, почему мы не можем получить от вас оружие, почему Израиль не вводит более серьезные санкции против России, почему не оказывает давление на российский бизнес. Но ответ остается тем же: это ваш выбор, дорогие братья и сестры. И вам, народ Израля, придется жить с эти ответом. Украинцы свой выбор сделали. 80 лет назад украинцы спасали евреев. Поэтому среди нас есть люди с почетным званием "Праведников народов мира". Народ Израиля, сегодня перед вами стоит такой же выбор", — призвал президент. По словам Зеленского, не может быть посредничества между добром и злом. Президент Украины вновь попросил Израиль о военной помощи.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете "Хюрриет" выразил уверенность, что позиции России и Украины в ходе переговорного процесса сблизились по ряду критических вопросов, но некоторые из них необходимо решить на уровне президентов.

Анкара предлагает провести трехстороннюю встречу президентов России, Украины и Турции

Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN подчеркнул, что Украина не пойдет на компромиссы, связанные с ее территориальной целостностью и суверенитетом.