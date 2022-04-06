Еврокомиссар юстиции о Буче: "Мы увидели явные доказательства военных преступлений"

После шокирующих кадров из города Буча на Украине и в мире заговорили о возможных военных преступлениях, хотя Россия продолжает отрицать свою вину.

Корреспондент канала Euronews Марина Стойменова узнала мнение Дидье Рейндерса, еврокомиссара юстиции и верховенства права.

— Первоначальная цель - собрать доказательства, предоставить всю необходимую поддержку прокурорам на Украине, из Международного уголовного суда и различных государств-членов в силу универсальной компетенции не только для организации расследования, но и для судебного преследования, чтобы попытаться привлечь виновных к ответственности.

— Что вам известно уже сейчас? точно ли мы говорим о военных преступлениях?

— Конечно, сейчас в Буче и других городах мы увидели явные доказательства военных преступлений, но чтобы продвинуться дальше, нам нужно собрать все возможные доказательства - видео, свидетельства очевидцев и как можно больше. Мы все потрясены этими кадрами, но временные рамки в системе правосудия довольно большие. И нам нужно, я повторюсь, собрать доказательства, чтобы начать преследование и довести дело до суда.