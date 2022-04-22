Мэр Бучи призывает ЕС помочь в борьбе с "рашизмом"

Официальная делегация Европарламента посетила Киев и районы, находившиеся под контролем российских военных. В ходе визита в город Буча депутаты приняли участие в посадке деревьев для будущего «Парка мира». Главной задачей этой поездки называют выражение солидарности с народом Украины. Речь шла и о формах поддержки Киева. Мэр Бучи Анатолий Федорук в интервью Euronews призвал ЕС расширить военную помощь:

«Я понимаю, что много кто делает ставку на экономические взаимоотношения с Россией ради развития своих стран. Но в Европе, в Украине гибнут люди. И вся Европа, страны европейского континента должны понимать с кем имеют дело. Фактически это рашизм, аналог нацизма.

Путь к миру – это наша победа. После тех разрушений, с которыми мы столкнулись, самостоятельно справиться с этим нам будет очень и очень сложно. Российский агрессор отбросил нас фактически на десятилетия назад».

Ранее украинские СМИ писали о кампании по введению в употребление слова «рашизм». В её рамках, в частности, были созданы соответствующие статьи в «Википедии» более чем на 25 языках. В этих материалах говорится, что под «рашизмом» понимают идею воссоздания Российской Империи и территориальной экспансии России. Для обозначения идеологии авторы термина сочетали название страны и понятие «нацизм».

Евросоюз осудил убийства мирных жителей в Буче, возложив на Россию ответственность за военные преступления и пообещав, что все виновные будут наказаны. Москва все обвинения неоднократно отвергала, заявляла о провокациях «украинских националистов», фальсификациях и постановки массовых убийств.

Мэр Бучи приветствовал визит европарламентариев в город. Как и многие другие украинцы, он говорит при этом, что заявлений о благих намерениях недостаточно, чтобы спасти, по их словам, не только Украину, но и всю Европу.