Киев ответил на обвинения в фальсификации резни в Буче

В Киеве категорически отвергают обвинения в фальсификации свидетельств об убийствах мирных жителей на Украине, в частности, в столичном пригороде Буче. О реакции украинского руководства на российские заявления в интервью Euronews рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров:

«Сегодня в Буче были десятки, а то и сотни международных журналистов — не только из западных стран, но и со всего мира. Я не слышал ни одного заявления о том, что это могла быть провокационная постановка».

По последним данным украинских властей, в Киевской области обнаружены тела уже сотен мирных жителей, убитых во время нахождения этих районов под контролем российских военных. Это позволяет говорить о военных преступлениях, — объясняет Никифоров:

«Там были люди со связанными руками и ногами, с огнестрельными ранениями, с пулевыми отверстиями в затылке. Были люди с явными следами пыток, были частично обожженные тела. __И это я говорю о мирных жителях, а не о военных. Есть признаки того, что это было военное преступление».

По мнению Никифорова, произошедшее в Буче и соседних городах не способно сорвать российско-украинские переговоры:

«Любая война заканчивается мирным соглашением, другого варианта нет, так что у нас нет иного выхода, нежели вести переговоры с Россией, как бы трудно и тяжело это ни было для нас после тех фотографий, которые мы видели».

Следующий раунд российско-украинских переговоров намечен на пятницу. Они пройдут в онлайн-формате.

Ранее The New York Times опубликовала спутниковые снимки компании Maxar, по которым можно проследить время появления тел убитых на улицах Бучи. Согласно этим данным, массовые захоронения и останки людей были в городе задолго до отступления российских военных. Это опровергает заявления Москвы о том, что людей могли убить украинцы в ходе контрнаступления в начале апреля.

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