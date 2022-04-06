В Италии пристально следят за выборами во Франции

С назначением Марио Драги на пост премьер-министра Италии между Парижем и Римом возникло новое партнерство. Квиринальский договор, подписанный в конце прошлого года, был призван вывести отношения двух стран на новый уровень. Давнее сотрудничество, переросшее в крепкую дружбу, сегодня открывает перед Францией и Италией новые перспективы.

Корреспондент Euronews обсудила их с послом Франции в Риме Кристианом Массе.

Кристиан Массе:_ "Нам нужно было оформить эти отношения. Квиринальский договор действует с ноября прошлого года. Это соглашение о дружбе, которое подразумевает очень амбициозные программы обмена как способ для обеих стран лучше узнать друг друга. Он также включает в себя идеи проектов для построения более сильного двустороннего партнерства, которое дает нам возможность построить более сильную Европу"._

Новое соглашение помогло преодолеть разногласия на двустороннем и европейском уровнях после недавнего дипломатического спора между двумя странами. Оно предусматривает широкое сотрудничество в нескольких стратегических секторах - от обороны до политики.

Антонио Виллафранка, Международный институт политических исследований (ISPI):_ "Если оглянуться на последние несколько лет - сегодня отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне. Время, когда Франция отозвала своего посла в 2019 году, кажется далеким прошлым. Это произошло, когда движение "Пяти звезд" поддержало протесты "желтых жилетов". Сейчас отношения оптимальны, и Квиринальский договор их укрепил. Это также произошло благодаря общим интересам двух стран"._

Договор был подписан в решающий момент для Европы: к концу подходила эпоха бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, а назначение премьер-министра Драги принесло ветер перемен в итальянскую и европейскую политику.

У Франции и Италии много общего. Они сходятся во мнениях даже в экономических вопросах. И, будучи странами с высоким уровнем долга, разделяют одну точку зрения на реформу фискальных правил ЕС. Ось Рим-Париж также способствует достижению целей французского председательства в Совете Евросоюза.

Кристиан Массе: "Отношения между Италией и Францией имеют решающее значение для построения более сильной Европы. И это еще более важно после брексита. У нас много общего. Мы хотим, чтобы Европа была суверенной. Марио Драги сказал, что суверенитет нельзя обеспечить в одиночку. Наша общая цель - стратегическая автономия. Наряду с экологическим и цифровым переходом".

Джорджия Орланди, Euronews: "Война на Украине стала серьезным испытанием для ЕС, в том числе - для отношений между Парижем и Римом. Но в этих условиях, как отмечают аналитики, Европа стала более сплоченной. По их мнению, конфликт, безусловно, сыграет свою роль в президентских выборах во Франции, так что исход голосования предсказать очень сложно".