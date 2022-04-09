Франция в ожидании первого тура президентских выборов

Во Франции завершается подготовка к первому туру президентских выборов. На Елисейский дворец претендуют 12 кандидатов, в том числе действующий глава государства Эммануэль Макрон. На фоне кризиса, спровоцированного пандемией, войны на Украине и дебатов об иммиграции социологи отмечают повышенный интерес избирателей к этим выборам – почти три четверти участников опросов заявляли о намерении проголосовать в первом туре выборов.

– Для меня очень важно – избирать нового президента, мэра...

– Они много чего обещают нам. Посмотрим, конечно. Я даже не знаю ещё, за кого буду голосовать в воскресенье.

Я ряде регионов, в частности, на заморских территориях Франции и в некоторых зарубежных представительствах, голосование стартует в субботу. По закону, в первом туре побеждает кандидат, набравший более 50% голосов, – такого не было во Франции никогда с 1965 г.

Второй тур президентских выборов намечен на 14 апреля. В прошлый раз в решающем голосовании Эммануэль Макрон обошёл лидера «Национального фронта», переименованного затем в «Национальное объединение», Марин Ле Пен.