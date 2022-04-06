Эд Ширан выиграл суд по делу о плагиате Shape of you

Эд Ширан выиграл суд по делу о плагиате. Популярного британского певца обвиняли в нарушении авторских прав при написании хита Shape of you.

Истец - грайм-исполнитель Сами Свитч - утверждал, что ответчик позаимствовал часть припева песни Oh Why для своей композиции.

Судья постановил, что Ширан этого не делал "ни преднамеренно, ни подсознательно".

Эд Ширан, британский певец и автор песен:

"Я не собираюсь умалять те боль и обиду, которые испытывают обе стороны. Хочу сказать лишь, что я не организация, не корпорация, а человек, отец, муж, сын. Судебные иски - неприятная штука. Я надеюсь, что благодаря этому решению, в будущем подобных необоснованных претензий можно будет избежать. Это должно закончиться".

На кону была не только репутация, но и более 20 миллионов евро за авторские права на песню, заблокированные на время процесса.

Shape of you - самый продаваемый трек 2017 года с тремя миллиардами прослушиваний на Spotify и почти шестью миллиардами просмотров на YouTube.

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