В ООН заявляют о невозможности исключить Россию из Совбеза

Пребывание России в Совете безопасности ООН можно сделать некомфортным, изолировать ее, но исключить из состава не получится. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Накануне с такой инициативой на заседении Совбеза ООН по ситуации на Украине, выступил президент Владимир Зеленский. Он обвинил российские войска в совершении военных преступлений, в частности в Буче.

Я обращаюсь к вам от имени народа, который каждый день чтит память усопших, память мирных людей, убитых выстрелом в затылок после пыток. Некоторые из них были застрелены на улице, других сбрасывали в колодцы, чтобы они умерли там в мучениях. Они были убиты в своих квартирах, домах, закиданных гранатами. Их давили танками в собственных автомобилях, прямо посреди дороги Владимир Зеленский президент Украины

Обнаруженные в Буче тела убитых после отхода российских войска в Москве продолжают называть провокацией.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что нагнетание "истерики" направлено на срыв переговорного процесса между странами.

В последние дни пропагандистская машина Запада и Украины работает исключительно на раздувание истерики вокруг видеоряда, снятого, как мы понимаем, военными и службой безопасности Украины в г.Буча Киевской области. Возникает вопрос: в чем причина этой откровенно лживой провокации, правдивость которой оправдать просто невозможно? Склонны думать, что это желание найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Причем сделать это именно в тот момент, когда "забрезжил" пусть еще неяркий, но "свет". Сергей Лавров министр иностранных дел России

Украина утверждает, что продолжит собирать доказательства военных преступлений по мере ухода российских войск из северных районов страны.

По мнению Киева, ситуация в Бородянке близ Киева может быть еще хуже.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.