В ООН заявляют о невозможности исключить Россию из Совбеза

В ООН заявляют о невозможности исключить Россию из СовбезаКомментарии
Пребывание России в Совете безопасности ООН можно сделать некомфортным, изолировать ее, но исключить из состава не получится. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Накануне с такой инициативой на заседении Совбеза ООН по ситуации на Украине, выступил президент Владимир Зеленский. Он обвинил российские войска в совершении военных преступлений, в частности в Буче.
Обнаруженные в Буче тела убитых после отхода российских войска в Москве продолжают называть провокацией.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что нагнетание "истерики" направлено на срыв переговорного процесса между странами.
Украина утверждает, что продолжит собирать доказательства военных преступлений по мере ухода российских войск из северных районов страны.
По мнению Киева, ситуация в Бородянке близ Киева может быть еще хуже.
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