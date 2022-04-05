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мир

Спутниковые снимки Maxar опровергают заявления Москвы

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Техники пытаются наладить подключение к интернету в Буче
Техники пытаются наладить подключение к интернету в Буче   -   Авторское право  Rodrigo Abd/AP

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявляют, что следы злодеяний в Буче позволяют утверждать — российские войска наносили целенаправленные удары по гражданским лицам. С такими словами к журналистам обратилась официальный представитель УВКПЧ Лиз Тросселл.

Киев обвиняет Москву. В Кремле говорят о провокации и видеоподлогах, но обнародованные компаний Maxar Technologies снимки спутникового наблюдения позволяют утверждают, что тела убитых на улицах Бучи появились задолго до отступления российских военных.

"Нанесение ударов по мирным жителям и убийства — военное преступление. Необходимо установить все факты, чтобы все, кто несет ответственность за эти кровавые бесчинства, были привлечены к суду", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В НАТО согласны с оценками Киева — российские войска проводят перегруппировку, чтобы продолжить наступление на востоке и юге Украины, направленное на полный захват Донбасса.

В Минобороны РФ сообщили о поражении в течение минувшей ночи 134 военных наземных цели на территории Украины, в том числе складов с боеприпасами и горючим.

В Киевской области продолжается разминирование территорий, вернувшихся под контроль украинской армии. В правительстве страны заявляют, что при отступлении российские военные минировали дворы, двери домов, подвалы и детские площадки. Больше всего человеческих жертв на данный момент украинские власти зафиксировали в в Бородянке.

Мариуполь остается в осаде, в городе продолжаются ожесточенные бои. Накануне в Николаеве, по сообщениям местных властей, российским обстрелам подверглись объекты гражданской инфраструктуры, погибли дети.

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